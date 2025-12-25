به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ جمعیت هلال احمر استان در بخش مدیران سومین رویداد جایزه جوانی جمعیت در پیشبرد سیاست‌ها و اجرای برنامه‌های حمایتی در حوزه تحکیم بنیان خانواده و ترویج فرزندآوری حائز رتبه برتر شد.

در آیین اختتامیه سومین رویداد استانی جایزه جوانی جمعیت در زنجان این جایزه برای سومین بار در بخش مدیران به دکتر هاشمی اهدا شد.

این رویداد در ۷ بخش خانواده، رسانه، سازمان‌های مردم نهاد، نخبگان، شرکت‌ها و موسسات خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و مدیران برگزار شد.