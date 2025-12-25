پخش زنده
امروز: -
با حضور وزیر راه و شهرسازی ۱۱۰ طرح راهداری و ایمنی جادهای استان اردبیل با اعتباری بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت راه و شهرسازی، صبح امروز پنجشنبه چهارم دی ماه در ادامه سفر وزیر راه و شهرسازی به استان اردبیل، ۱۱۰ پروژه راهداری و ایمنی جادهای استان در حوزههای مختلف زیرساختی، عمرانی و ایمنی راهها به بهرهبرداری رسید.
این طرحها با هدف ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی، بهبود کیفیت راهها، توسعه راههای روستایی و افزایش سطح خدماترسانی به کاربران جادهای در سطح استان اجرا شده است.
مهمترین طرحهای افتتاح شده میتوان به اجرای لکهگیری و روکش آسفالت محورهای شریانی، اصلی و فرعی، احداث و بهسازی راههای روستایی، رفع و اصلاح نقاط پرحادثه، خرید، تعمیر و اورهال ماشینآلات راهداری و تعمیر ابنیه فنی راهها اشاره کرد.
همچنین اجرای سیستم روشنایی طولی و نقطهای، ایمنسازی محورهای مواصلاتی، خطکشی راهها، نصب نیوجرسی مفصلی، احداث راهدارخانهها، ساختمان پلیس راه و نمازخانههای بینراهی از دیگر اقدامات انجامشده در قالب این طرحهاست.
در بخش زیرساختهای مرزی نیز طرح زیرسازی و اجرای بتن غلتکی پایانه مرزی بیلهسوار بهعنوان یکی از طرحهای شاخص این مجموعه، نقش مهمی در توسعه ترانزیت و تسهیل تردد مرزی ایفا خواهد کرد.
اجرای این طرح ها گامی مهم در کاهش تصادفات رانندگی، افزایش ایمنی سفرها و توسعه متوازن زیرساختهای حملونقل استان اردبیل محسوب میشود.