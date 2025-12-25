با حضور وزیر راه و شهرسازی ۱۱۰ طرح راهداری و ایمنی جاده‌ای استان اردبیل با اعتباری بیش از ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما از وزارت راه و شهرسازی، صبح امروز پنجشنبه چهارم دی ماه در ادامه سفر وزیر راه و شهرسازی به استان اردبیل، ۱۱۰ پروژه راهداری و ایمنی جاده‌ای استان در حوزه‌های مختلف زیرساختی، عمرانی و ایمنی راه‌ها به بهره‌برداری رسید.

این طرحها با هدف ارتقای ایمنی محور‌های مواصلاتی، بهبود کیفیت راه‌ها، توسعه راه‌های روستایی و افزایش سطح خدمات‌رسانی به کاربران جاده‌ای در سطح استان اجرا شده است.