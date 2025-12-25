به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دومین نشست ملی هم‌اندیشی مدیران مراکز تکثیر و پرورش ماهیان گرمابی کشور با حضور کرمی راد، مدیرکل دفتر آبزیان آب شیرین سازمان، مدیران کل و مدیران استانی، رئیس پژوهشکده آبزی پروری آب‌های جنوب کشور، معاون دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، مدیرعامل اتحادیه سراسری ماهیان گرمابی کشور، بخش خصوصی و تولیدکنندگان در سالن جلسات اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد.

در این نشست، مدیرکل شیلات خوزستان ضمن خوشامدگویی به حاضرین، با اشاره به تنوع آب و هوایی استان و جایگاه آن در آبزی‌پروری گفت: خوزستان با تولید ۷۵ هزار و ۱۲۰ تن ماهیان گرمابی رتبه دوم کشور را دارد و مراکز تکثیر نقش راهبردی در زنجیره تولید این گونه‌ها ایفا می‌کنند.

موسوی بر ضرورت تنوع بخشی به گونه‌های آبزی پرورشی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود تأکید کرد و گفت: تنوع گونه‌های پرورشی و فراهم بودن شرایط تولید، موجب ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری برای تولیدکنندگان استان می‌شود.

مدیرکل شیلات خوزستان همچنین به رایزنی‌های خود با تجار و سرمایه‌گذاران اقلیم کردستان عراق اشاره کرد و گفت: این منطقه می‌تواند به عنوان دروازه‌ای صادرات آبزیان خوزستان به بازار‌های اروپایی را تسهیل کند.

وی اجرای پروژه‌های تحقیقاتی و ترویجی در استان را حائز اهمیت دانست و گفت: سایت الگویی–ترویجی پرورش متراکم آبزیان با سامانه تصفیه و بازچرخش آب در مرکز بازسازی ذخایر ژنتیکی ماهیان بومی و گرمابی شهید ملکی اهواز با هدف افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف آب در دهه مبارک فجر کلنگ‌زنی خواهد شد.

دیگر محور‌های این نشست هم اندیشی در راستای رشد و پایداری عرصه تولید ایجاد تنوع گونه‌ای، تأمین اعتبار برای واردات مولدین ماهیان گرمابی، ایجاد مراکز اصلاح نژاد و تنوع گونه‌ای، آموزش بهره‌برداران و انجام بازدید‌های داخلی و خارجی، تسهیل بروکراسی اداری، برگزاری همایش‌ها و نمایشگاه‌های تخصصی و تأمین نهاده‌های مورد نیاز و وحدت رویه استانی برای فروش بچه ماهیان مطرح شد.