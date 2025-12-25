دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران گفت: دستگاه‌های قضایی و اجرایی استان با نهایت تعامل و وفاق، در مسیر خدمتگزاری به مردم به‌صورت جهادی و مقتدر گام برمی‌دارند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران گفت: دستگاه‌های قضایی و اجرایی استان با نهایت تعامل و وفاق، در مسیر خدمتگزاری به مردم به‌صورت جهادی و مقتدر گام برمی‌دارند.

علی‌اکبر عالیشاه در جلسه‌ای با حضور دادستان‌های سراسر استان، با تبریک اعیاد پیش‌رو افزود: صیانت از بیت‌المال و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز، برخورد با قاچاقچیان چوب، شناسایی و برخورد با باندهای سازمان‌یافته، مقابله با مدعیان نفوذ در دستگاه قضایی و رسیدگی به بی‌مبالاتی و تخلفات در دستگاه‌های دولتی و بیمارستان‌ها از مهم‌ترین اقدامات دادستانی استان در ۹ ماهه نخست سال جاری بوده است.

وی با اشاره به افزایش ۲۰۰ درصدی اجرای احکام قلع و قمع در استان گفت: عملکرد مثبت دادسراها در سطح مازندران نشان‌دهنده اقدام جهادی مجموعه دادستانی‌ها در حوزه‌های مختلف است که به‌صورت میدانی وارد عمل شده و تا حصول نتیجه پیگیری کرده‌اند.

دادستان مرکز مازندران افزود: دادستان با مطالبه‌گری، شمشیر برنده دستگاه قضایی است و اقتدار دادستان در اجرای دستورات قضایی توسط نهادهای اجرایی، به‌ویژه نیروی انتظامی، اهمیت ویژه‌ای دارد. همچنین ترک فعل دستگاه‌های اجرایی با مداخله قضایی و برخورد قاطع با مدیران متخلفی که با فعل یا ترک فعل موجب یأس و ناامیدی در جامعه می‌شوند، در دستور کار قرار دارد.

دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان در ادامه درباره استفاده از پابند الکترونیک برای زندانیان واجد شرایط گفت: با تأکید رئیس‌کل دادگستری استان، پذیرش پابند الکترونیک در جرائم درجه چهار به بالا، با گذراندن یک‌چهارم از دوران حبس، تقاضای فرد و تصمیم قاضی، محدودیتی ندارد.

عالیشاه در پایان با اشاره به ضرورت برگزاری صحیح انتخابات افزود: عملکرد مدیران قضایی و اجرایی باید در مسیر سالم‌سازی نظام و اصلاح جامعه باشد تا با انتخاب افراد دغدغه‌مند نظام و حقوق عامه، زمینه نقض بیت‌المال در استان از بین برود.