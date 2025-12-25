با آغاز اجرای طرح «من شهردارم» در منطقه ۱۳ از ۲۴ آذر، مشارکت شهروندان در ثبت نظرات و پیشنهاد‌های شهری با روندی رو به رشد ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری منطقه۱۳ با بیان اینکه در راستای تحقق مدیریت شهری مشارکت‌محور و با هدف بهره‌گیری از نظرات و اولویت‌های شهروندان در تصمیم‌سازی‌های محلی، طرح «من شهردارم» در منطقه۱۳ وارد مرحله اجرایی شد، افزود: طرحی که با استقبال شهروندان، زمینه‌ساز مشارکت مستقیم مردم در انتخاب و اولویت‌بندی پروژه‌های شهری شده است.

علیرضا فروزنده بهبهانی، افزود: بر اساس آمار ثبت‌شده تا به امروز، ۲۸ هزار ۶۳۰ شهروند در فرآیند مشارکت حضوری فعال داشته‌اند و نظرات خود را در سامانه من شهردارم ثبت کرده اند .

فروزنده ادامه داد: هم اکنون۱۳۴ سفیر محله‌ای با حضور در نقاط مختلف منطقه از جمله مراکز تجاری ، اداری، پایانه ها ، فروشگاه ها و میادین میوه و تره بار در اطلاع‌رسانی و جلب مشارکت شهروندان نقش‌آفرینی می‌کنند .

فروزنده تصریح کرد : تعداد ۱۲۲ طرح در سامانه به رای گذاشته شده که از این تعداد ۸۸ طرح توسط منطقه با در نظر گرفتن نیاز شهروندان، ۲۷ طرح منتخب از ایده های ثبت شده توسط شهروندان در سامانه من شهردارم، ۴ طرح غیر مستمر و ۳ طرح توسط سازمان بحران برای ارتقا ایمنی منطقه است.

همچنین طرحهای مربوط به ۸۹ مدرسه دولتی با ۸ عنوان در حال بارگذاری در سامانه است تا با نظر سنجی شهروندان و دانش آموزان طرحهای منتخب شناسایی شوند.

لازم به ذکر است طرح های منتخب محلات که توسط هیئت امنای محلات پیشنهاد شده اند نیز در حال بارگذاری در سامانه من شهردارم بوده تا عدالتی همه جانبه در پشنهاد طرحهای شهری و تحقق ۱۰۰ درصدی مشارکت شهروندی در طرح من شهردارم ۴ به وقوع بپیوندد.

گفتنی است این طرح به مدت سه هفته در حال اجراست و امکان تمدید دوره مشارکت تا ۲۰ روز آینده نیز پیش‌بینی شده است.