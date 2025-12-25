پخش زنده
امروز: -
مرحله جدید واگذاری ماشینآلات عمرانی و خدماتی به دهیاریهای استان کرمان انجام شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان در مراسمی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری، فرماندار کرمان و مدیرکل مدیریت بحران استان، مرحله جدید واگذاری ماشینآلات عمرانی و خدماتی به دهیاریهای استان کرمان انجام شد.
سیدمصطفی آیتاللهی موسوی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار با اشاره به روند تأمین تجهیزات دهیاریها اظهار کرد: تاکنون چهار مرحله واگذاری ماشینآلات به دهیاریهای استان انجام شده که در مجموع بیش از ۴۰۰ دستگاه ماشینآلات با اعتباری بالغ بر ۳ همت به دهیاریها تحویل داده شده است.
وی افزود: در این مرحله نیز تعداد ۹۰ دستگاه ماشینآلات عمرانی و خدماتی با هزینهای بیش از ۸۰۰ میلیارد تومان واگذار میشود.
مالک اژدری، مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری کرمان، در حاشیه این مراسم با تأکید بر نقش کلیدی روستاها در توسعه استان گفت: چرخه اقتصاد استان کرمان به روستاییان وابسته است.