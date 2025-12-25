رئیس مرکز عالی قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت:­ جلسات برنامه‌ریزی نمایشگاه قرآن نباید­بدون نتیجه باشد و­کارآمدی و تخصصی بودن برنامه‌ریزی‌ها، سرلوحه سی‌وسومین نمایشگاه قرآن است. ­

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حمیدرضا ارباب سلیمانی در نخستین نشست شورای طرح و برنامه سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم گفت: شورای طرح و برنامه، شورای پیشران نمایشگاه بین‌المللی قرآن است. ترکیب این شورا از افراد مؤثر داخلی، نمایندگان بخش‌های مختلف وزارت ارشاد و همچنین صاحب‌نظران و کارشناسان باتجربه خارج از وزارتخانه تشکیل شده است. در جلسات آینده نیز افراد جدیدی به این شورا اضافه خواهند شد تا ترکیبی موزون، هماهنگ و صاحب‌نظر شکل گیرد و بتواند کار سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن را سامان دهد.

وی با تأکید بر ضرورت کارآمدی جلسات افزود: گاهی جلسات از نظر شکلی منظم است، اما از نظر محتوایی خاصیت لازم را ندارد. نباید زمان را از دست دهیم و فرصت‌سوزی کنیم. همه موضوعات باید اولویت‌بندی شوند، مصوبات پیگیری شود و زمان‌بندی‌ها دقیق و درست باشد.

نخستین نشست شورای طرح و برنامه سی‌وسومین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم روز گذشته (سوم دی‌ماه) با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حمیدرضا ارباب سلیمانی، معاون قرآنی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس مرکز عالی قرآن و عترت این وزارتخانه در سالن اجتماعات علامه طباطبایی این مرکز برگزار شد و در این نشست جمعی از فعالان فرهنگی و امور قرآنی کشور، کارشناسان و مدیران این مرکز حضور داشتند و درباره راهبرد‌ها و برنامه‌های کلان نمایشگاه قرآن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

گفتنی است؛ نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم هر ساله در ماه مبارک رمضان در تهران برگزار می‌شود.