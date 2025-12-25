مدیرکل هماهنگی امور سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان با اشاره به جایگاه استان خوزستان در حوزه شیلات گفت: این استان در کنار فعالیت‌های مرسوم، به‌صورت جدی به دنبال توسعه حوزه‌های نوین شیلاتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در نشست هم اندیشی مدیران مراکز تکثیر سراسر کشور با حضور مسئولان سازمان شیلات، مدیران استانی، تولیدکنندگان، فعالان بخش خصوصی، مسئولان پژوهشی و دانشگاهی که در محل اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد، با اشاره به جایگاه استان خوزستان در حوزه شیلات اظهار کرد: خوزستان از استان‌های پیشرو در بخش شیلات کشور است و در همین راستا، ایجاد ظرفیت جدید نظیر پروژه ماهیان خاویاری دشت سوسن ایذه از اقدامات جاری اداره‌کل شیلات خوزستان است که نشان می‌دهد استان در کنار فعالیت‌های مرسوم، به‌صورت جدی به دنبال توسعه حوزه‌های نوین شیلاتی است.

امین مکوندی با تأکید بر اهمیت صنایع تبدیلی و تکمیلی افزود: طی سال‌های گذشته تمرکز عمده بر پرورش ماهیان گرمابی و گونه‌هایی بوده که با توجه به فرهنگ مصرف، با محدودیت‌هایی در بازار مواجه هستند؛ بنابراین تغییر رویکرد، به‌ویژه در حوزه فرآوری و ایجاد ارزش افزوده امری ضروری است و باید برای آن راهکار‌های عملیاتی طراحی شود.

مکوندی به اقدامات حمایتی استان اشاره کرد و گفت: بر اساس ابلاغیه وزارت کشور، با وجود اینکه خوزستان به‌عنوان استانی نفت‌خیز و با محوریت نفت، گاز و پتروشیمی شناخته می‌شود حوزه شیلات به‌عنوان زنجیره ارزش استان انتخاب شد که نتیجه آن افزایش عملکرد طی دو تا سه سال گذشته و کسب رتبه دوم کشور در این حوزه بوده است.

وی ادامه داد: حوزه شیلات زیر سایه وزارت جهاد کشاورزی فعالیت می‌کند و عمده مسائل پشتیبانی، به ویژه فرآیند شناسایی و معرفی طرح‌ها برای دریافت تسهیلات از طریق این وزارتخانه انجام می‌شود. یکی از اقدامات مؤثر استان خوزستان در یکی دو سال اخیر، اختصاص الزام‌آور یک‌سوم تسهیلات تکلیفی استان به حوزه شیلات با تصویب شورای برنامه‌ریزی استان بوده است. با این حال، سهم استان از تسهیلات تبصره ۱۸ روندی کاهشی داشته و از حدود ۲۸۰ میلیارد تومان در سال گذشته به ۹۰ میلیارد تومان در سال جاری کاهش یافته است؛ این در حالی است که خوزستان رتبه نخست تولید محصولات کشاورزی کشور را داراست.

مکوندی تأکید کرد که لازم است تقسیم‌بندی تسهیلات در سطح وزارتخانه با سهم مشخص و هماهنگی استان‌ها انجام شود تا از انحراف منابع جلوگیری شود و این رویکرد به سایر استان‌ها نیز تعمیم یابد.

وی همچنین محدودیت در تنوع گونه‌ای ماهیان گرمابی را از دیگر چالش‌های جدی حوزه شیلات دانست و افزود: محدودیت تنوع گونه‌ای می‌تواند بازار را دچار اخلال کند. با توجه به اینکه بازار اصلی محصولات استان کشور عراق است و زیرساخت کافی برای فرآوری و ذخیره‌سازی وجود ندارد و محدودیت‌هایی در فرهنگ مصرف داخلی دیده می‌شود، احتمال بروز بحران در آینده وجود دارد؛ از این‌رو تنوع‌بخشی به گونه‌های پرورشی امری ضروری است.

مکوندی تأکید کرد که همصدایی استان‌ها در حوزه شیلات پررنگ‌تر شود و اجماع استانی و منطقه‌ای برای پیگیری مطالبات و دغدغه‌های تولیدکنندگان ضروری است.

وی در ادامه به ضوابط دامپزشکی اشاره کرد و گفت: اگرچه این ضوابط به ویژه در حوزه فواصل و حریم‌ها برای حفظ سلامت تولید ضروری هستند، اما در برخی موارد سخت‌گیرانه بوده و مانع توسعه مراکز تکثیر می‌شوند. با توجه به پیشرفت‌های علمی در حوزه پرورش متراکم، می‌توان بدون حذف محدودیت‌ها، در نحوه اعمال آنها بازنگری کرد. در صورت نزدیک شدن ضوابط مراکز تکثیر به مراکز پرورش، امکان صدور همزمان تعداد قابل توجهی مجوز، به ویژه در شهرستان‌هایی مانند شوشتر که قطب این فعالیت هستند، فراهم خواهد شد.