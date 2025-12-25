به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کبری غفوری نژاد گفت: امروز شاهد جوی آرام در استان بودیم که این شرایط، فردا هم ادامه دارد و رشد جزئی ابر و گاهی افزایش سرعت وزش باد پدیده‌های غالب منطقه خواهد بود.

وی افزود: روز‌های شنبه و یکشنبه هفته پیش رو سرعت وزش باد در مناطق بادخیز استان به بازه قابل ملاحظه تا نسبتاً شدید لحظه‌ای خواهد رسید.

کارشناس هواشناسی لرستان گفت: از نظر نوسانات دمایی هم دما‌ها برای فردا تغییرات محسوسی نخواهند داشت.