به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: امروز چهارم دی ماه، ۳۶ بیمار جدید با مشکلات تنفسی در بیمارستان‌های استان بستری شدند.

مسلم شریفی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۸۲ نفر در بخش‌های بستری مراکز درمانی تخت درمان هستند افزود: از مجموع بیماران بستری، ۲۳ درصد مبتلایان مشکلات تنفسی دارند و در بخش مراقبت‌های ویژه نیز ۱۵ نفر تحت درمان هستند.

شریفی اضافه کرد: از مجموع بیماران سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان‌های استان ۳۹ درصد با علائم آنفلوانزا مراجعه کرده‌اند و ۳۵ درصد بیماران نیز زیر ۵ سال هستند .

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با اشاره به روند بستری‌ها در استان ادامه داد: آمار بیماران تنفسی در استان نسبت به روز گذشته، تقریباً ثابت ارزیابی می‌شود و این آمار نشان می‌دهد که شرایط بیماری‌های تنفسی در‌ی استان همچنان پایدار است.

شریفی خواستار رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی شد و گفت: مردم برای پیشگیری از ابتلا به بیماری آنفلوآنزا از حضور در تجمعات، مراکز درمانی و بیمارستان‌ها خودداری کرده و در صورت داشتن علائم بیماری آنفلوآنزا حتما به مراکز درمانی مراجعه کنند.