مسابقه تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و ملوان انزلی در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال به دلیل مه غلیظ ورزشگاه میزبان با اعلام داور مسابقه لغو و به فردا جمعه موکول شد.

با وجود اینکه با تصمیم سازمان لیگ و به دلیل سفر شبانه اعضای تیم مهمان به شهر اراک، قرار بود بازی تیم‌های آلومینیوم و‌ ملوان با تاخیر دو ساعته و از ساعت ۱۷:۳۰ امروز پنج‌شنبه در ورزشگاه امام خمینی(ره) برگزار شود،با اعلام داور مسابقه این دیدار لغو و به فردا جمعه موکول شد.

وجود مه غلیظ در هوای شهر اراک و کاهش دید افقی، علت اصلی لغو این مسابقه عنوان شده است .

بدین ترتیب مقرر شد دو تیم آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۳:۳۰ فردا جمعه ۵ دی مقابل یکدیگر به میدان بروند.