بسته خبری رویداد‌های فرهنگی استان قزوین این هفته به موضوعات ثبت آثار ملی، نمایشگاه مد و لباس، رونمایی اشعار محلی و طرح کتابفروشی سیار پرداخته است.

رویداد‌های فرهنگی و هنری قزوین؛ از ثبت آثار ملی تا رونمایی از اشعار محلی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سخنگوی دولت در بازدید از سرای تاریخی سعد السلطنه قول داد درخواست هنرمندان خوشنویس را پیگیری کند.

ثبت سه اثر طبیعی استان در فهرست آثار ملی

سه اثر طبیعی استان در فهرست آثار طبیعی کشور به ثبت رسید.

چنار‌های امامزاده روستای شهرستان سفلی و روستای هیر در الموت غربی با قدمت ۳۰۰ سال و ۲۵۰ سال و چنار کهنسال امامزاده شمس کلایه الموت شرقی با قدمت ۵۵۰ سال در فهرست اثار ملی به ثبت رسیدند.

شنبه، افتتاح نمایشگاه مد و لباس

نمایشگاه مد و لباس مینودخت با هدف معرفی توانمندی‌ها، خلاقیت‌ها و ظرفیت‌های موجود در حوزه طراحی وتولید پوشش عفیفانه، ششم دی در فرهنگسرای بانو گشایش می‌یابد.

سه شنبه، رونمایی ازاشعار فولکلوریک ترک‌های قزوین

نهم دی ماه هم از اشعار محلی ترک‌های قزوین رونمایی می‌شود.

این آیین فرهنگی با هدف پاسداشت و معرفی میراث ادبی و موسیقایی بومی استان، برگزار می‌شود.

با ابتکار تازه‌ای در قزوین، خودرو‌ها به کتابفروشی سیار تبدیل شده‌اند تا شهروندان بتوانند به راحتی و در هر نقطه شهر به کتاب دسترسی داشته باشند.