به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،استاندار قم در دومین مجمع آموزشی حکمرانی مالی با تاکید بر اهمیت شفافیت و مدیریت منابع مالی گفت: هرچه هزینه‌کرد منابع عمومی شفاف‌تر و بهره‌ورتر باشد، اعتماد مردم در پرداخت مالیات و مشارکت در توسعه کشور افزایش می‌یابد.

اکبر بهنام جو همچنین بهره‌وری را یکی از محور‌های اصلی حکمرانی مالی دانست و نظارت موثر و دقیق دیوان محاسبات را عاملی برای هدایت دستگاه‌های اجرایی و پیشگیری از انحرافات برشمرد.

نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در مجمع آموزشی حکمرانی مالی نقش نظارتی دیوان محاسبات را برجسته دانست و گفت: برای بررسی عملکرد بودجه و نظارت مناسب در نحوه هزینه کرد‌ها باید مدیران و کارکنان دیوان محاسبات قانون شناسی را در اولویت کار‌های خود قرار دهند.

حجت الاسلام مجتبی ذوالنوری ابتکار و نو آوری را از نیاز‌های اصلی مدیران عنوان کرد و افزود: برای خروجی مناسب و ارتقا عملکرد باید از نوآوری و ابتکار در بین مدیران استقبال کرد و بدای ارتقا عملکرد نوآوری را ترویج داد.