دومین مجمع آموزشی حکمرانی مالی با هدف بررسی نحوه تحقق برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت با حضور معاونان و روسای مالی ادارات استان قم برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم،استاندار قم در دومین مجمع آموزشی حکمرانی مالی با تاکید بر اهمیت شفافیت و مدیریت منابع مالی گفت: هرچه هزینهکرد منابع عمومی شفافتر و بهرهورتر باشد، اعتماد مردم در پرداخت مالیات و مشارکت در توسعه کشور افزایش مییابد.
اکبر بهنام جو همچنین بهرهوری را یکی از محورهای اصلی حکمرانی مالی دانست و نظارت موثر و دقیق دیوان محاسبات را عاملی برای هدایت دستگاههای اجرایی و پیشگیری از انحرافات برشمرد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در مجمع آموزشی حکمرانی مالی نقش نظارتی دیوان محاسبات را برجسته دانست و گفت: برای بررسی عملکرد بودجه و نظارت مناسب در نحوه هزینه کردها باید مدیران و کارکنان دیوان محاسبات قانون شناسی را در اولویت کارهای خود قرار دهند.