دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی از هفته پانزدهم لیگ برتر به دلیل مه غلیظ لغو شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، درحالی که قرار بود دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک آغاز شود، به‌خاطر شرایط مه‌آلودگی با نظر داور مسابقه لغو شد.

بنابر تصمیم پیام حیدری، داور مسابقه تیم‌های آلومینیوم اراک و ملوان انزلی، این بازی به علت مه غلیظ و نبود دید کافی در زمین چمن، به تعویق افتاد. این دیدار از ساعت ۱۳:۳۰ فردا جمعه برگزار می شود.