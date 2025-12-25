پخش زنده
امروز: -
دیدار تیمهای فوتبال آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی از هفته پانزدهم لیگ برتر به دلیل مه غلیظ لغو شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، درحالی که قرار بود دیدار تیمهای فوتبال آلومینیوم اراک و ملوان بندرانزلی از ساعت ۱۷:۳۰ در ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک آغاز شود، بهخاطر شرایط مهآلودگی با نظر داور مسابقه لغو شد.
بنابر تصمیم پیام حیدری، داور مسابقه تیمهای آلومینیوم اراک و ملوان انزلی، این بازی به علت مه غلیظ و نبود دید کافی در زمین چمن، به تعویق افتاد. این دیدار از ساعت ۱۳:۳۰ فردا جمعه برگزار می شود.