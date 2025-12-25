پخش زنده
۷۵۹ مورد تخلف نانواییها در استان زنجان بررسی شد و برخی واحدها به دلیل تکرار تخلفات، سهمیه آردشان تا ۶ ماه قطع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: امسال نظارتها در حوزه آرد و نان بهطور جدی افزایش یافته و تا کنون ۷۵۹ مورد تخلف واحدهای نانوایی در استان بررسی شده است.
منصوری افزود: برخی واحدها به دلیل تکرار تخلفات با جرایم سنگین مواجه شدند و حتی سهمیه آرد آنها به مدت ۶ ماه قطع شد.
وی تصریح کرد: هدف اصلی این نظارتها، حفظ حقوق مصرفکنندگان است و تلاش میشود با اطلاعرسانی گسترده و آموزش نانوایان، زمینه کاهش تخلفات فراهم شود تا عرضه نان در استان با کیفیت و قیمت مناسب ادامه یابد.
منصوری با اشاره به استفاده از سامانههای جامع تجارت و سامانه "جام" برای کنترل زنجیره تولید تا مصرف کالا گفت: این سامانهها امکان رصد کامل واحدها از مبدا تأمین تا مصرف را فراهم کرده و کارشناسان همگام با بازرسیها فعالیت میکنند.
وی اظهار کرد: پوشش کامل سامانه انبارها مانع از احتکار و کمبود کالا خواهد شد.
منصوری خاطرنشان کرد: برخی واحدها به دلیل ناآگاهی یا عدم همکاری اقدام به انباشت کالا کردهاند که جلسات متعدد برای ساماندهی این موضوع برگزار شده است.
وی تأکید کرد: اطلاعرسانی از طریق رسانهها بهویژه صداوسیما در دستور کار قرار دارد تا واحدها ملزم به ثبت و بهروزرسانی موجودی خود در سامانه شوند.
منصوری گفت: هدف این است که موجودی سامانه تجارت با موجودی واقعی واحدها مطابقت داشته باشد و زنجان بهعنوان یکی از استانهای پیشرو در این زمینه پیگیر اجرای کامل این طرح خواهد بود.
معاون نظارت و بازرسی صمت استان زنجان از صدور بخشنامهای تازه خبر داد که وظایف دستگاههای مختلف در حوزه بازرسی و نظارت بر بازار را بهطور شفاف مشخص کرده است.
منصوری گفت: این بخشنامه با هدف ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و نظارتی صادر شده است و انتظار میرود از این پس هر سازمان بر اساس وظایف تعیینشده عمل کند.
وی ادامه داد: بر اساس این بخشنامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف به نظارت بر زنجیره تأمین و توزیع محصولات کشاورزی و مواد غذایی تا مرحله عمدهفروشی و اتاق اصناف نیز مسئول رسیدگی به شکایات مردمی و نظارت بر واحدهای صنفی در سطح خردهفروشی همچنین سازمان میادین میوه و ترهبار مکلف به هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی در حوزه اقلام اساسی شد و سازمان بسیج اصناف نیز در قالب گشتهای مشترک با اتاق اصناف برای مقابله با تخلفات همکاری خواهد کرد.