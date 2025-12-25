رییس اداره حفاظت محیط زیست اردکان از شناسایی و دستگیری سه شکارچی غیرمجاز خبر داد که با سوءاستفاده از شرایط زمستانی، اقدام به شکار سه رأس کل نابالغ در کوهپایه‌های مجاور روستای درند کرده بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سید جلال موسوی، در تشریح جزئیات این عملیات گفت: در پی گشت‌زنی‌های شبانه‌روزی و دریافت گزارش‌های مردمی، مأموران یگان اجرایی موفق شدند گروهی از متخلفان را که به صورت غیرمجاز در حال شکار بودند، شناسایی کنند.

وی افزود: این افراد با توجه به بارش برف و سرمای شدید و پایین آمدن حیات وحش به مناطق پایین‌دست، سه رأس کل نابالغ و آسیب‌پذیر را هدف قرار داده بودند.

وی ادامه داد: مأموران محیط زیست پس از تلاش مستمر و تعقیب و مراقبت در شرایط نامساعد آب‌وهوایی، مخفیگاه متخلفان را شناسایی کردند و با هماهنگی به‌موقع دادستان شهرستان اردکان و همراهی یکی از عوامل نیروی انتظامی، عملیات دستگیری با موفقیت انجام شد و هر سه نفر در مخفیگاه خود بازداشت شدند.

موسوی ادامه داد: از این افراد یک قبضه سلاح گلوله‌زنی، مهمات مربوطه و یک دستگاه دوربین شکار کشف و ضبط شد. نکته قابل توجه اینکه یکی از متهمان سابقه قبلی در زمینه شکار غیرمجاز داشته و پیش‌تر نیز سلاح خود را به دلیل ارتکاب همین جرم تحویل داده بود، اما با وجود گذشت مدت کوتاهی از آزادی و دریافت سلاح جدید، بار دیگر مرتکب تخلف شده است.

رییس اداره حفاظت محیط زیست اردکان تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده مقدماتی، متخلفان برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

وی ضمن قدردانی از همکاری دادگستری و نیروی انتظامی، تأکید کرد: در فصل زمستان به دلیل سرمای شدید، حیات وحش به مناطق پایین‌دست مهاجرت کرده و بیش از همیشه در معرض خطر قرار دارد. از همه شهروندان و دوستداران طبیعت درخواست می‌شود در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه شکار یا تخلفات زیست‌محیطی، مراتب را در اسرع وقت به اداره حفاظت محیط زیست اردکان اطلاع دهند تا از آسیب به طبیعت ارزشمند و شکننده منطقه جلوگیری شود.