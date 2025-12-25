دیدار تیم‌های نفت زاگرس جنوبی جهرم و شهرداری گرگان از هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال با برتری گرگانی‌ها به پایان رسید.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های نفت و گاز زاگرس جنوبی جهرم و شهرداری گرگان به منظور برگزاری دیدار معوقه خود از هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال، امروز پنجشنبه (۴ دی) به مصاف هم رفتند.

در این دیدار که به میزبانی نفت برگزار شد، تیم شهرداری گرگان با نتیجه ۷۴ بر ۶۶ صاحب برتری شد.

«جردن همیلتون» از تیم شهرداری گرگان با ۲۲ امتیاز، ۶ ریباند، ۶ پاس گل و کارایی ۲۱ بهترین بازیکن این دیدار بود.