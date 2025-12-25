پخش زنده
در نشست کمیته راهبردی قضایی، انتظامی شهرستان مهاباد بر استفاده از ظرفیت معتمدین محلی برای سازش در پروندههای قضایی تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس شوراهای حل اختلاف استان در این نشست با اشاره به اینکه ۴۲ درصد پروندههای قضایی امسال منجر به سازش شده است، گفت: باید ازظرفیت معتمدین محلی برای سازش در پروندههای قضایی استفاده کرد.
حجتالاسلام اکبر قلی زاده افزود: از علمای بزرگوار، ائمه جمعه و جماعت و امامان جمعه در شهرستانها که واقعاً همیشه در این مسائل چند قدم از ما جلوترند و از بزرگواران و همکاران بازنشسته در این موارد که سابقه کار و تدبیر خوبی دارند باید به عنوان صلح یار در شورای حل اختلاف استفاده شود تا به حوزه قضایی کمک کنند.
دادستان عمومی و انقلاب آذربایجانغربی گفت: صلح و سازش در پروندههای قضایی، نقش مهمی در تأمین امنیت و عدالت اجتماعی دارد.
حسن مجیدی افزود: در آموزههای دینی ما مقوله صلح و سازش از نگاه فقهی و اجتماعی یک نهاد بسیار مترقی و حائز اهمیت است و باید به آن توجه شود.
مجیدی، با اشاره به نقش بی بدیل نیروی انتظامی در توسعه و ارتقای امنیت افزود: اساس و شاکله این نظام بر اساس عدالت و عدالت خواهی است.
سرهنگ امیررضا رسولیان فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد هم در این جلسه گفت: در ۹ ماهه امسال ۵۲ درصد از پروندههای قضایی در فرماندهی انتظامی مهاباد به صلح و سازش ختم شده و آمار سرقت هم ۱۹ درصد کاهش یافته است.
مدیر دفتر شوراهای حل اختلافات شهرستان مهاباد هم گفت: امسال از مجموع دو هزار و ۹۰۷ پرونده، ۴۲ درصد با میانجیگری به صلح و سازش منجر شده است.