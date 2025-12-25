به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس شور‌اهای حل اختلاف استان در این نشست با اشاره به اینکه ۴۲ درصد پرونده‌های قضایی امسال منجر به سازش شده است، گفت: باید ازظرفیت معتمدین محلی برای سازش در پرونده‌های قضایی استفاده کرد.

حجت‌الاسلام اکبر قلی زاده افزود: از علمای بزرگوار، ائمه جمعه و جماعت و امامان جمعه در شهرستان‌ها که واقعاً همیشه در این مسائل چند قدم از ما جلوترند و از بزرگواران و همکاران بازنشسته در این موارد که سابقه کار و تدبیر خوبی دارند باید به عنوان صلح یار در شورای حل اختلاف استفاده شود تا به حوزه قضایی کمک کنند.

دادستان عمومی و انقلاب آذربایجان‌غربی گفت: صلح و سازش در پرونده‌های قضایی، نقش مهمی در تأمین امنیت و عدالت اجتماعی دارد.

حسن مجیدی افزود: در آموزه‌های دینی ما مقوله صلح و سازش از نگاه فقهی و اجتماعی یک نهاد بسیار مترقی و حائز اهمیت است و باید به آن توجه شود.

مجیدی، با اشاره به نقش بی بدیل نیروی انتظامی در توسعه و ارتقای امنیت افزود: اساس و شاکله این نظام بر اساس عدالت و عدالت خواهی است.

سرهنگ امیررضا رسولیان فرمانده انتظامی شهرستان مهاباد هم در این جلسه گفت: در ۹ ماهه امسال ۵۲ درصد از پرونده‌های قضایی در فرماندهی انتظامی مهاباد به صلح و سازش ختم شده و آمار سرقت هم ۱۹ درصد کاهش یافته است.

مدیر دفتر شورا‌های حل اختلافات شهرستان مهاباد هم گفت: امسال از مجموع دو هزار و ۹۰۷ پرونده، ۴۲ درصد با میانجی‌گری به صلح و سازش منجر شده است.