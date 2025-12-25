به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ خیریه همت عالی با هم‌افزایی و عملکرد درخشان در سال‌های اخیر، موفق به کسب رتبه‌های برتر ملی و استانی شد.

آئین نکوداشت دهمین سال آغاز فعالیت مرکز نیکوکاری همت عالی با هدف تبیین دستاوردها، خدمت‌رسانی به مردم و حفظ کرامت مستضعفان در نقاط مختلف استان مازندران برگزار شد.

عالیه زمانی کیاسری، مسئول مرکز نیکوکاری همت عالی مرکز مازندران گفت: در طول ۱۰ سال فعالیت این مجموعه تلاش شد تا از طریق این سازمان مردم‌نهاد، خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی درمانی به جامعه هدف و افراد تحت حمایت ارائه شود.

وی افزود: مداخلات حمایتی این خیریه در راستای بهبود وضعیت زندگی مددجویان استمرار داشته و این روند با برنامه‌ریزی منسجم ادامه خواهد یافت.

مسئول سمن خیریه همت عالی گفت: طبق روال سال‌های گذشته، هر سال همزمان با سالروز تأسیس این خیریه، همایش نکوداشت یاوران همت عالی با حضور خیرین و مسئولان کشوری، استانی، شهرستانی و بخشی در ساری برگزار می‌شود و از تلاش‌ها و خدمات مجموعه قدردانی به عمل می‌آید.

نماینده مردم شهرستان‌های ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: خیریه همت عالی در سال‌های اخیر با عملکرد مؤثر و هم‌افزایی مجموعه، توانسته است رتبه‌های برتر استانی و ملی را کسب کند که این کارنامه درخشان نشان‌دهنده مدیریت صحیح و تلاش جمعی در این مجموعه است.