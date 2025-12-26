به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ پویش ملی «چله دعای عهد» از امروز جمعه ۵ دی‌ماه ۱۴۰۴ به مدت ۴۰ روز با همراهی شبکه ۳ سیما، شبکه قرآن و نهاد‌های فرهنگی کشور آغاز شد.

این پویش معنوی مردم را به قرائت روزانه دعای عهد دعوت می‌کند تا با استغاثه جمعی برای تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج) و گره‌گشایی از مشکلات جامعه مشارکت داشته باشند.

پویش ملی «چله دعای عهد» به مدت ۴۰ روز تا نیمه شعبان ادامه خواهد داشت.

در این مدت، شرکت‌کنندگان هر روز دعای عهد را قرائت می‌کنند و طبق روایات، هر کس این عمل را انجام دهد، از یاران قائم (عج) خواهد بود و ثواب معنوی فراوانی نصیبش می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند با ارسال عدد ۱ به شماره ۳۰۰۰۴۰۴ در این پویش معنوی ثبت‌نام کنند.

این پویش با تأکید بر روایت شریف «یَدُاللَّهِ مَعَ الجَماعَة» ظرفیت هم‌افزایی معنوی و اثرگذاری دعای جمعی مؤمنان را در سطح ملی فراهم می‌کند و فرصتی برای بهره‌مندی از برکات معنوی دعای عهد به شمار می‌رود.