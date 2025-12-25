به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،استادیار دانشکده شیمی دانشگاه مراغه با کسب اعتبار علمی لازم در فهرست سرآمدان علمی کشور در سال ۱۴۰۴ قرار گرفته است.

رضا اباذری در دهمین دوره‌ انتخاب سرآمدان علمی کشور به این موفقیت دست یافته است.

این استاد دانشگاه مراغه همچنین امسال موفق به کسب جایزه علمی ثبوتی–خواجه‌پور در نهمین دوره این رویداد ملی شد.

وی امسال جزو یک درصد دانشمندان جهان نیز انتخاب شده است.

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از سال ۹۴ برنامه‌ای با عنوان حمایت ویژه از محققان سرآمد علمی کشور با هدف افزایش کیفیت علمی کشور، افزایش تعاملات بین‌المللی با محققان معتبر جهان، استفاده از زیرساخت‌ها و امکانات مراکز معتبر علمی جهان و کمک به توسعه کیفی علم و فناوری کشور به اجرا گذاشته است و همه ساله از بین محققان برتر کشوری شماری را بر اساس فعالیت ­های شاخص علمی انتخاب می‌کند.