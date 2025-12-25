\u0631\u0626\u06cc\u0633 \u06a9\u0644 \u062f\u0627\u062f\u06af\u0633\u062a\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0647\u0641\u062a\u0645\u06cc\u0646 \u062c\u0644\u0633\u0647 \u0633\u062a\u0627\u062f \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a\u06cc \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0632\u0646\u062c\u0627\u0646 \u06af\u0641\u062a: \u0647\u062f\u0641 \u0627\u0632 \u062a\u0634\u06a9\u06cc\u0644 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a\u06cc \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062d\u0644 \u0645\u0634\u06a9\u0644\u0627\u062a\u060c \u0631\u0641\u0639 \u0645\u0648\u0627\u0646\u0639 \u0648\u0627\u062d\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f\u06cc \u0648 \u0631\u0648\u0646\u0642 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n