\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u0645\u0631\u06a9\u0632 \u06cc\u0632\u062f\u060c \u0647\u0645\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0627\u0648\u0644\u06cc\u0646 \u067e\u0646\u062c \u0634\u0646\u0628\u0647 \u0645\u0627\u0647 \u0631\u062c\u0628\u060c \u0628\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0642\u0631\u0635 \u0646\u0627\u0646 \u0633\u0648\u0631\u06a9 \u062f\u0631 \u062a\u0641\u062a \u067e\u062e\u062a \u0648 \u0628\u06cc\u0646 \u0645\u0631\u062f\u0645 \u062a\u0648\u0632\u06cc\u0639 \u0634\u062f.\n