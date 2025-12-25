طرح ایمنی و سلامت رانندگان همزمان با سراسر کشور، با برگزاری مانور مشترک و رژه خودرویی در شهرستان قوچان اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مانور طرح ایمنی و سلامت با حضور فرزادفرد فرماندار، ترابی معاون عمرانی فرمانداری و با مشارکت دستگاه‌ های اجرایی و خدمات‌ رسان در شهرستان قوچان برگزار شد.

رئیس پلیس راهور قوچان گفت: طرح ایمنی و سلامت رانندگان با هدف پیشگیری از سوانح رانندگی، ارتقای فرهنگ ترافیکی و افزایش ایمنی در معابر شهری و برون‌ شهری اجرا می‌ شود.

سرهنگ کارگری افزود: در قالب این مانور، رژه خودرویی دستگاه‌ های مشارکت‌ کننده از میدان فلسطین تا میدان آزادی شهر قوچان برگزار شد که نشان‌ دهنده آمادگی و هماهنگی دستگاه‌ ها برای اجرای این طرح است.

وی تأکید کرد: اجرای مستمر چنین طرح‌ هایی نقش مؤثری در کاهش تصادفات و حفظ سلامت شهروندان دارد.