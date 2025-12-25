پخش زنده
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم یزد از برگزاری اردوی عملی مرحله نخست آمادگی دفاعی ویژه مدارس دخترانه متوسطه اول ناحیه یک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ آزادینژاد از برگزاری اردوی عملی مرحله نخست آمادگی دفاعی ویژه مدارس دخترانه متوسطه اول ناحیه یک خبر داد و گفت: در قالب این اردو، بیش از ۳ هزار دانشآموز از باغموزه دفاع مقدس بازدید و با سیره شهدا و تاریخ انقلاب اسلامی آشنا شدند.
وی با بیان اینکه این اردو در ۱۶ روز برگزار شده است، افزود: این برنامه با مشارکت ۲۸ مدرسه متوسطه اول ناحیه یک آموزش و پرورش اجرا شده و دانشآموزان در قالب بازدیدهای هدفمند از بخشهای مختلف باغموزه دفاع مقدس بهرهمند شدهاند.
وی هدف از برگزاری این اردوی عملی را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، آشنایی نسل نوجوان با پیروزی انقلاب اسلامی و مرور حماسه هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم یزد ادامه داد: این اردو به همت بسیج دانشآموزی خواهران ناحیه یک آموزش و پرورش و با همکاری ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم یزد برگزار شده است.
در جریان این بازدیدها، دانشآموزان ضمن آشنایی با زندگی و رشادتهای شهدا، روایتهایی از تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را از زبان راویان شنیدند و با مفاهیم هویت ملی و انقلابی بیشتر آشنا شدند.