به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ آزادی‌نژاد از برگزاری اردوی عملی مرحله نخست آمادگی دفاعی ویژه مدارس دخترانه متوسطه اول ناحیه یک خبر داد و گفت: در قالب این اردو، بیش از ۳ هزار دانش‌آموز از باغ‌موزه دفاع مقدس بازدید و با سیره شهدا و تاریخ انقلاب اسلامی آشنا شدند.

وی با بیان اینکه این اردو در ۱۶ روز برگزار شده است، افزود: این برنامه با مشارکت ۲۸ مدرسه متوسطه اول ناحیه یک آموزش و پرورش اجرا شده و دانش‌آموزان در قالب بازدید‌های هدفمند از بخش‌های مختلف باغ‌موزه دفاع مقدس بهره‌مند شده‌اند.

وی هدف از برگزاری این اردوی عملی را ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، آشنایی نسل نوجوان با پیروزی انقلاب اسلامی و مرور حماسه هشت سال دفاع مقدس عنوان کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم یزد ادامه داد: این اردو به همت بسیج دانش‌آموزی خواهران ناحیه یک آموزش و پرورش و با همکاری ناحیه مقاومت بسیج شهید منتظر قائم یزد برگزار شده است.

در جریان این بازدیدها، دانش‌آموزان ضمن آشنایی با زندگی و رشادت‌های شهدا، روایت‌هایی از تاریخ انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را از زبان راویان شنیدند و با مفاهیم هویت ملی و انقلابی بیشتر آشنا شدند.