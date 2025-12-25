چهارم دی ماه سالروز شهادت شهدای غواصِ عملیات کربلای ۴
چهارم دی ماه سالروز عملیات کربلای_چهار و پرکشیدن دستبستهی ۱۷۵ شهیدغواص که بعثیها ناجوانمردانه زنده به گورشان کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، امروز چهارم دی ماه است سالروز شهادت مظلومانه غواصان دریادلی که در عملیات کربلای ۴، در سوم دی ماه سال ۱۳۶۵ و در دفاع مقدس ملت ایران، برابر استکبار جهانی و جنگ تحمیلی و نابرابر هشت ساله، جبهه زر، زور و تزویر بینالمللی علیه انقلاب و نظام اسلامی آسمانی شدند.
این روز را گرامی میداریم و به ارواح پر فتوح و تابناک یکایک آنان درود میفرستیم.
شهید سید بهمن خشاوه و شهید اسفندیار محمدی از جمله شهدای این روز هستند.
بیتردید، نام، یاد و حماسه شهدایی که غریبانه و سرافرازانه در تاریخ این سرزمین "ستارگان اروند" و "غواصان دریادل" نام گرفتند، برای همیشه در تاریخ این مرز و بوم زنده و مشعلهای هدایت ایران و ایرانی در گذرگاههای سخت و پر خطر تاریخی خواهند بود.
این شهدا درسهای عبرت آموز خود در پای بندی به آرمانها و ارزشهای دینی، انقلابی و ملی و فنا شدن برای آن را فراروی مجاهدان و مدافعین مقتدر، مصمم و افتخار آفرین قرار خواهند داد تا پرچم حق طلبی، ظلمستیزی، عدالت خواهی و گرایش به معنویت، صلح و سعادت همچنان بر افراشته بماند.
حماسه غواصان خط شکن بویژه برای امروز جامعه ما که دشمن در میدان جنگ شناختی و نبرد ترکیبی در پی تسخیر ذهنها و اندیشههای ناب و فروپاشی اراده مردم با جنگ روانی و رسانهای و روایت سازیهای شیطانی و دروغین خیال پردازی میکند، بسیار آموزنده و الهام بخش بوده و قادر است ما را سربلند و پیروز از گزند و آسیبها و خطرات ویرانگر این جنگ سرنوشت ساز در امان نگه دارد.
با تکریم و تعظیم به مقام شامخ این اسطورههای بی نام و نشان که دردانههای امروز و نامداران گمنام دیروز بوده و با دستهای بسته و پیکرههای ستمدیده، در لحظههای نیاز ملت بشارتهای تردید ناپذیر بر دلهای بیدار شدند؛ تجدید عهد میکنیم و از خدای حکیم و نعیم طلب میکنیم ما را در «خیمه ولایت» و «حرم جمهوری اسلامی ایران «ادامه دهنده راه مقدس و نورانی آنان که همان اعتلای «اسلام» و «قرآن» و عزت، عظمت، پیشرفت و قویتر شدن ایران عزیز است؛ یاری بخشد.
شهید محمدی از شهدای غواص و اهل استان کهگیلویه و بویراحمد را بهتر بشناسید
شهید اسفندیار محمدی در سال ۱۳۵۳ وارد سنگر مقدس مدرسه شد و بااستعداد کمنظیر خود در میان همگان ممتاز بود.
در سال سوم تحصیلیاش در دبیرستان بود که قاطعیت شدید در آمورش و حضور قلبش در عبادت و نیز نفرت و خشم از خصم زبون دلیلی شده تا او همراه همرزمان خود با کاروان کربلا عازم جبهههای جنگ تحمیلی شود.
وی نخستین تخصصی را که در جبهه اختیار کرد، غواصی بود و شجاعت بینظیرش به او اجازه نداد در حمله والفجر هشت سهمی نداشته باشد، ازاینرو این انسان وارسته سِمت "آر پیچی زنی" را انتخاب کرد و سرانجام دریکی از صبحهای صادق هفدهمین سال عمرش در پهنه نمکزارهای شهر فاو عراق و در بستر اروندرود در ساعت هفت صبح روز ۲۷ بهمنماه ۱۳۶۴ پس از فتح شهر فاو، توسط بمباران هوایی پرندههای شوم میگ رژیم بعث عراق و هنگام ملاقات با شهید اسدی در خون مطهر خویش غلطیده و جان خود را نثار دین اسلام و مذهب خونرنگ تشیع و وطن خویش کرد.