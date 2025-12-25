مراسم احیا امشب دانشگاه شیراز، با قرائت زیارت عاشورا و توسل به سید شهیدان امام حسین علیه السلام، آغاز خواهد شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مراسم احیا شب لیله الرغایب در مسجد دانشگاه شیراز از ساعت ۲۳:۳۰ آغاز می شود و ساعت ۲:۳۰ دقیقه به پایان خواهد رسید.

سخنرانی، قرائت دعای کمیل و قرائت مناجات از دیگر برنامه‌های این مراسم است.

لیلة الرغائب، نخستین شب جمعه ماه رجب است که در برخی منابع شیعی، شب امید به آمرزش و عطای الهی معرفی شده است. نام این شب از واژه «رغائب» گرفته شده است که جمع «رغیبه» و به معنای چیزی است که مورد رغبت و میل است و نیز عطا و بخشش فراوان. بنابراین، لیلة الرغائب می‌تواند به معنای شبی باشد که مورد توجه و رغبت بسیار است یا شبی که عطا و بخشش الهی در آن فراوان است.