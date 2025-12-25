محیا بهمنی» بانوی وزنه‌بردار زنجانی که از قهرمانان آینده‌دار استان به شمار می‌رود به اردوی تیم ملی دعوت شد.

دومین اردوی منتخبان رقابت‌های قهرمانی نوجوانان و جوانان دختر کشور از ۶ تا ۱۰ دی در کمپ تیم‌های ملی بانوان آغاز می‌شود.

طبق لیست اعلامی در گروه دوم اردو‌های ادواری تیم ملی بانوان ایران، نام «بهمنی» بانوی وزنه‌بردار زنجان نیز مشاهده می‌شود.

الهام حسینی به عنوان سرمربی و مینا عصفوری و ساقی سپاسگزار به عنوان مربی، تیم ملی را هدایت می‌کنند.

در آخرین روز از رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی دختران ایران که مردادماه به میزبانی تهران برگزار شد، محیا بهمنی بانوی وزنه‌بردار استان زنجان با درخشش خیره‌کننده در دسته مثبت ۷۷ کیلوگرم گروه سنی ۱۳ تا ۱۵ سال، سه مدال رنگارنگ کسب کرد و افتخاری دیگر برای ورزش استان به ارمغان آورد.

وی در حرکت یک ضرب با وزنه ۶۴ کیلوگرم موفق به کسب مدال برنز، در دو ضرب با ۸۲ کیلوگرم مدال طلا و با مجموع رکورد ۱۴۶ کیلوگرم صاحب مدال نقره شد.