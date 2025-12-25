شهردار پردیس گفت: سه طرح محوری، نهایی‌سازی سازمان مدیریت پسماند، راه‌اندازی خط ریلی حومه‌ای و تحویل کامل فازهای مسکونی به شهرداری برای ارائه خدمات بهتردر دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی رضایی مالیدره در نشست با معتمدین منطقه ۲ شهر پردیس، از پیگیری جدی سه اولویت اصلی مدیریت شهری در حوزه نهایی‌سازی سازمان مدیریت پسماند، راه‌اندازی خط ریلی حومه‌ای و تحویل کامل فازهای مسکونی به شهرداری برای ارائه خدمات بهتر خبر داد.

وی با عنوان اینکه ۹۹ درصد مطالبات شهروندان مربوط به تحویل فازها است، اعلام کرد: علی‌رغم برگزاری چندین جلسه با شرکت عمران پردیس، این موضوع هنوز به طور کامل حل نشده، اما پیگیری‌ها برای بازگشت فاز ۱۲ و تحویل سایر فازها ادامه دارد. در حال حاضر، خدمات شهرداری به رفت‌ و‌روب و برف‌روبی محدود است و هزینه‌های آن بالاست، اما با تحویل فازها، خدمات جامع‌تری ارائه خواهد شد.

شهردار پردیس در ادامه افزود: حمل ونقل ریلی اولویت دوم است و جلسات متعدد برای اجرای پروژه خط ریلی برگزار شده وبا توجه به بررسی های انجام شده این پروژه قابلیت اجرا در مدت ۳۱ ماه را دارد و پیگیری‌ها با سطوح بالاتر در جریان است.توسعه حمل‌ونقل ریلی حومه‌ای تهران، که پردیس را به پایتخت متصل می‌کند، می‌تواند ترافیک سنگین شرق تهران را کاهش دهد.

رضایی مالیدره با اشاره به راهکارمدیریت پسماند و رفع مشکل سگ‌های بلاصاحب، توضیح داد: تشکیل سازمان مدیریت پسماند با اقدامات موثر در طی هفتاد روز گذشته نهایی سازی شده است و دو قرارداد جدید برای ساماندهی حیوانات بلاصاحب بسته شده و با همکاری دامپزشکی و گروه‌های مردم‌نهاد، عقیم‌سازی انجام می‌شود