به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیین اختتامیه یازدهمین کنگره سراسری شعر کویر با حضور شاعران برگزیده از سراسر کشور در ابرکوه برگزار و در آن، از ۲۰ اثر منتخب تجلیل و هم‌زمان از لوگوی «هزاره گنبد عالی» رونمایی شد.

دبیر کنگره شعر کویر گفت: دبیرخانه این کنگره در شهریورماه امسال فراخوان خود را منتشر کرد که در پی آن، ۷۱۳ اثر از ۳۲۰ شاعر از ۳۱ استان کشور به دبیرخانه ارسال شد.

قیومی‌زاده افزود: پس از بررسی آثار توسط کمیته داوران، در نهایت ۲۰ اثر به عنوان آثار برگزیده انتخاب شدند که صاحبان این آثار در کنگره دو روزه شعر کویر حضور یافته و در آیین اختتامیه از آنان تجلیل شد.

در جریان برگزاری کنگره، شاعران برگزیده به شعرخوانی با موضوع «کویر» پرداختند و تازه‌ترین سروده‌های خود را برای حاضران قرائت کردند.

در حاشیه این مراسم، از لوگوی «هزاره گنبد عالی» رونمایی شد؛ بنایی خشتی به‌جامانده از دوره دیلمیان که بر فراز کوهی مشرف به شهر ابرکوه قرار دارد و به‌عنوان نخستین اثر ثبت‌شده استان یزد در فهرست آثار ملی شناخته می‌شود.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، آیین بزرگداشت هزاره گنبد عالی قرار است سال آینده در ابرکوه برگزار شود.