به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مسابقات فوتسال محلات شهرستان مهاباد "جام زنده یاد اسماعیل شرافتی" با قهرمانی تیم بوکان به پایان رسید.

در آخرین شب این رقابت‌ها تیم‌های پخش مواد غدایی محمدی بوکان و هه لبژارده‌ی پشت تپ مهاباد در سالن ورزشی دوهزار نفری مهاباد به مصاف هم رفتند که تیم بوکان ۵-۲ به برتری رسید و به مقام قهرمانی دست یافت و مهاباد دوم شد.

تیم اصناف مهاباد هم کاپ اخلاق را از آن خود کرد.

در این رقابت‌ها ۱۶ تیم از جمله تیم‌هایی از شهرستان‌های جنوب استان حضور داشتند.