رئیس رسانه ملی عملکرد صداوسیمای خراسان جنوبی در سفر رئیسجمهور به استان را بسیار خوب ارزیابی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس رسانه ملی در پیامی به مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی با تشکر از اقدامات انجام شده، عملکرد صدا و سیمای خراسان جنوبی را بسیار خوب ارزیابی کرد.
دکتر پزشکیان رئیسجمهور و هیئت همراه در سفری یکروزه به خراسان جنوبی سفر کردند که این سفر از ساعات ابتدایی صبح تا پاسی از شب ادامه داشت.
تمامی جلسات، نشستها و بازدیدهای این سفر بهصورت کامل و زنده از سوی صداوسیمای خراسان جنوبی پوشش داده شد.
در این سفر، صداوسیمای خراسان جنوبی با پخش نزدیک به ۲۲ ساعت برنامه زنده، نقش مؤثری در اطلاعرسانی دقیق و بهموقع رویدادهای این سفر ایفا کرد.