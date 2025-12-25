به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس رسانه ملی در پیامی به مدیر کل صدا و سیمای خراسان جنوبی با تشکر از اقدامات انجام شده، عملکرد صدا و سیمای خراسان جنوبی را بسیار خوب ارزیابی کرد.

دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور و هیئت همراه در سفری یک‌روزه به خراسان جنوبی سفر کردند که این سفر از ساعات ابتدایی صبح تا پاسی از شب ادامه داشت.

تمامی جلسات، نشست‌ها و بازدید‌های این سفر به‌صورت کامل و زنده از سوی صداوسیمای خراسان جنوبی پوشش داده شد.

در این سفر، صداوسیمای خراسان جنوبی با پخش نزدیک به ۲۲ ساعت برنامه زنده، نقش مؤثری در اطلاع‌رسانی دقیق و به‌موقع رویداد‌های این سفر ایفا کرد.