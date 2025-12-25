سه نفر که با ایجاد درگیری و مزاحمت، امنیت شهروندان را در خلیل آباد تهدید کرده بودند، دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خراسان رضوی، فرمانده انتظامی خلیل‌ آباد گفت: در پی شکایت یکی از شهروندان مبنی بر اینکه سه مرد با سر و صورت پوشیده و با استفاده از چوب، اقدام به تخریب خودرو و درگیری منجر به جرح کرده و برای شهروندان مزاحمت ایجاد کرده‌ اند، پرونده به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

سرهنگ محمدتقی قربانی افزود: این افراد با رفتار خود بین شهروندان رعب و وحشت ایجاد کرده بودند و مأموران پلیس امنیت عمومی در همان ساعات اولیه با تحقیقات میدانی موفق به شناسایی و دستگیری هر سه متهم شدند.

وی با بیان اینکه متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی تحویل مراجع قضایی شدند، تأکید کرد: امنیت شهروندان اولویت اصلی پلیس است و با هرگونه اقدامی که نظم و امنیت عمومی را بر هم زند، برخورد قاطع خواهد شد.