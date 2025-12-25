به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ نخستین شب جمعه ماه رجب، لیله الرغائب یا شب آرزو‌ها نام دارد، شبی برای نزدیکی بیشتر انسان‌ها به خداوند و بازگشایی در‌های استجابت دعا.

لیلة الرغائب، شبی که در‌های رحمت الهی به روی زمینیان باز و سلوک معنوی در ماه رجب آغاز می‌شود.

یکی از شب‌های پرفضیلت ماه رجب نخستین شب جمعه این ماه است که به لیلة الرغائب یا شب برآورده شدن آرزو‌ها معروف است.

این شب، اعمال، نماز‌ها و دعا‌های ویژه‌ای دارد و روزه‌داری در روز پنجشنبه نیز توصیه شده است.

لیلة الرغائب، فرصتی مغتنم برای طلب بخشش، تقرب به خداوند و درخواست حاجات از درگاه خالق یکتاست.