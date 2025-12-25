مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان به‌منظور بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه محور رفسنجان – نوق، از این محور ۱۰۵ کیلومتری بازدید میدانی به‌عمل آورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان روز پنجشنبه ۴ دی‌ماه ۱۴۰۴، علی حاجی‌زاده مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان به همراه علی طاهرنژاد معاون مهندسی و ساخت اداره کل، جمعی از کارشناسان، مشاوران و پیمانکاران، از محور ارتباطی رفسنجان – نوق بازدید میدانی کردند.

در این بازدید، روند پیشرفت فیزیکی پروژه، مسائل اجرایی و موانع موجود مورد بررسی قرار گرفت. محور رفسنجان – نوق به طول ۱۰۵ کیلومتر تعریف شده که تاکنون ۸ کیلومتر از آن به بهره‌برداری رسیده است.

همچنین ۱۸ کیلومتر از این محور در قالب دو قطعه، در حال اجرای عملیات آسفالت بوده و ۱۰ کیلومتر دیگر نیز در مرحله انجام امور مناقصه قرار دارد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمان در جریان این بازدید، بر تسریع روند اجرای پروژه، رفع موانع موجود و هماهنگی هرچه بیشتر بین عوامل اجرایی تأکید کرد و این محور را از پروژه‌های مهم و اثرگذار در بهبود ایمنی و تسهیل تردد منطقه عنوان نمود.