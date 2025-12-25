آیین گرامیداشت هفته حمل‌ونقل، رانندگان و راهداری با حضور فرماندار جیرفت فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران اجرایی و پرسنل راهداری برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرماندار شهرستان جیرفت با تقدیر از عملکرد راهداری و پلیس راه جنوب کرمان گفت: حضور به‌موقع، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی حرفه‌ای این دو مجموعه موجب شد بارش‌های کم‌سابقه برف و باران کمترین اختلال را در تردد مردم ایجاد کند.

آیین گرامیداشت هفته حمل‌ونقل، رانندگان و راهداری در محل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان با حضور فرماندار جیرفت فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران اجرایی و پرسنل راهداری برگزار شد.

روح‌بخش بیگ‌زاده فرماندار جیرفت، ضمن تبریک هفته حمل‌ونقل به رانندگان و راهداران، نقش این قشر پرتلاش را در امنیت تردد و زندگی روزمره مردم بسیار مهم و اثرگذار دانست.

وی با بیان اینکه راهداری تنها یک دستگاه خدماتی نیست اظهار کرد: راه‌های مناسب، ایمن و پایدار زیربنای توسعه، جذب سرمایه‌گذاری، رونق تولید، کشاورزی و گردشگری هستند و بدون زیرساخت مناسب جاده‌ای، توسعه متوازن شهرستان ممکن نخواهد بود.

فرماندار جیرفت با اشاره به بارش‌های کم‌سابقه اخیر از جمله ریزش حدود ۱۵۵ سانتی‌متر برف، گفت: در شرایطی که چنین بارشی می‌توانست اختلال جدی در تردد مردم ایجاد کند، مدیریت حرفه‌ای، حضور به‌ موقع و هماهنگی مطلوب راهداری جیرفت و قرارگاه پلیس راه جنوب باعث شد محورهای ارتباطی باز بماند و مردم کمترین مشکل را تجربه کنند.

بیگ‌زاده عملکرد مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان، فرمانده قرارگاه پلیس راه جنوب و مجموعه همکاران آنان را شایسته تقدیر دانست و افزود: تجربه، تعهد و برنامه‌ریزی دقیق این دو مجموعه در مدیریت بحران نمونه‌ای موفق از خدمت‌رسانی مؤثر به مردم بود.

وی تأکید کرد: اگر امروز تردد و حمل‌ونقل در شهرستان به‌صورت مستمر و ایمن در حال انجام است، بخش بزرگی از آن مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی راهداران و فعالان حوزه حمل‌ونقل است.

فرماندار شهرستان جیرفت با تقدیر از عملکرد راهداری و پلیس راه جنوب کرمان گفت: حضور به‌موقع، برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی حرفه‌ای این دو مجموعه موجب شد بارش‌های کم‌سابقه برف و باران کمترین اختلال را در تردد مردم ایجاد کند.

آیین گرامیداشت هفته حمل‌ونقل، رانندگان و راهداری در محل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان با حضور فرماندار جیرفت فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران اجرایی و پرسنل راهداری برگزار شد.

روح‌بخش بیگ‌زاده فرماندار جیرفت، ضمن تبریک هفته حمل‌ونقل به رانندگان و راهداران، نقش این قشر پرتلاش را در امنیت تردد و زندگی روزمره مردم بسیار مهم و اثرگذار دانست.

وی با بیان اینکه راهداری تنها یک دستگاه خدماتی نیست اظهار کرد: راه‌های مناسب، ایمن و پایدار زیربنای توسعه، جذب سرمایه‌گذاری، رونق تولید، کشاورزی و گردشگری هستند و بدون زیرساخت مناسب جاده‌ای، توسعه متوازن شهرستان ممکن نخواهد بود.

فرماندار جیرفت با اشاره به بارش‌های کم‌سابقه اخیر از جمله ریزش حدود ۱۵۵ سانتی‌متر برف، گفت: در شرایطی که چنین بارشی می‌توانست اختلال جدی در تردد مردم ایجاد کند، مدیریت حرفه‌ای، حضور به‌ موقع و هماهنگی مطلوب راهداری جیرفت و قرارگاه پلیس راه جنوب باعث شد محورهای ارتباطی باز بماند و مردم کمترین مشکل را تجربه کنند.

بیگ‌زاده عملکرد مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان، فرمانده قرارگاه پلیس راه جنوب و مجموعه همکاران آنان را شایسته تقدیر دانست و افزود: تجربه، تعهد و برنامه‌ریزی دقیق این دو مجموعه در مدیریت بحران نمونه‌ای موفق از خدمت‌رسانی مؤثر به مردم بود.

وی تأکید کرد: اگر امروز تردد و حمل‌ونقل در شهرستان به‌صورت مستمر و ایمن در حال انجام است، بخش بزرگی از آن مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی راهداران و فعالان حوزه حمل‌ونقل است.

فرماندار جیرفت در پایان با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه‌های کشاورزی، معدن و گردشگری گفت: تحقق این ظرفیت‌ها در گرو وجود راه‌های ایمن و پایدار است و نقش راهداری در توسعه شهرستان، نقشی اساسی و ماندگار به شمار می‌رود.فرماندار جیرفت در پایان با اشاره به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه‌های کشاورزی، معدن و گردشگری گفت: تحقق این ظرفیت‌ها در گرو وجود راه‌های ایمن و پایدار است و نقش راهداری در توسعه شهرستان، نقشی اساسی و ماندگار به شمار می‌رود.