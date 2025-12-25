پخش زنده
آیین گرامیداشت هفته حملونقل، رانندگان و راهداری با حضور فرماندار جیرفت فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران اجرایی و پرسنل راهداری برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرماندار شهرستان جیرفت با تقدیر از عملکرد راهداری و پلیس راه جنوب کرمان گفت: حضور بهموقع، برنامهریزی دقیق و هماهنگی حرفهای این دو مجموعه موجب شد بارشهای کمسابقه برف و باران کمترین اختلال را در تردد مردم ایجاد کند.
آیین گرامیداشت هفته حملونقل، رانندگان و راهداری در محل ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان با حضور فرماندار جیرفت فرماندهان نظامی و انتظامی، مدیران اجرایی و پرسنل راهداری برگزار شد.
روحبخش بیگزاده فرماندار جیرفت، ضمن تبریک هفته حملونقل به رانندگان و راهداران، نقش این قشر پرتلاش را در امنیت تردد و زندگی روزمره مردم بسیار مهم و اثرگذار دانست.
وی با بیان اینکه راهداری تنها یک دستگاه خدماتی نیست اظهار کرد: راههای مناسب، ایمن و پایدار زیربنای توسعه، جذب سرمایهگذاری، رونق تولید، کشاورزی و گردشگری هستند و بدون زیرساخت مناسب جادهای، توسعه متوازن شهرستان ممکن نخواهد بود.
فرماندار جیرفت با اشاره به بارشهای کمسابقه اخیر از جمله ریزش حدود ۱۵۵ سانتیمتر برف، گفت: در شرایطی که چنین بارشی میتوانست اختلال جدی در تردد مردم ایجاد کند، مدیریت حرفهای، حضور به موقع و هماهنگی مطلوب راهداری جیرفت و قرارگاه پلیس راه جنوب باعث شد محورهای ارتباطی باز بماند و مردم کمترین مشکل را تجربه کنند.
بیگزاده عملکرد مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای جنوب کرمان، فرمانده قرارگاه پلیس راه جنوب و مجموعه همکاران آنان را شایسته تقدیر دانست و افزود: تجربه، تعهد و برنامهریزی دقیق این دو مجموعه در مدیریت بحران نمونهای موفق از خدمترسانی مؤثر به مردم بود.
وی تأکید کرد: اگر امروز تردد و حملونقل در شهرستان بهصورت مستمر و ایمن در حال انجام است، بخش بزرگی از آن مرهون تلاشهای شبانهروزی راهداران و فعالان حوزه حملونقل است.
