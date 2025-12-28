به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ رئیس کمیسون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر زنجان گفت: در سال جاری ۹ نفر از شهروندان زنجانی در محدوده زیر پل کوی فرهنگ بر اثر تصادف جان خود را از دست داده‌اند که نشان می‌دهد این نقطه به یکی از کانون‌های حادثه‌خیز شهر تبدیل شده است.

نجفی افزود:اعضای شورای شهر طی سال‌های گذشته بار‌ها نسبت به خطرناک بودن این محدوده هشدار داده و خواستار اجرای اقدامات پیشگیرانه مانند نصب دوربین ثبت تخلف، کاهش سرعت، آشکارسازی مسیر و ایمن‌سازی پل شده بودند، اما این تذکرات تا امروز به‌طور کامل عملی نشده است.

وی اضافه کرد: با وجود اینکه دلیل فوت‌ها و عوامل منجر به آن در گزارش‌های پلیس ثبت شده، اما تمهیدات لازم برای آشکارسازی و جلوگیری از حوادث در این نقطه اتخاذ نشده است.

وی با بیان اینکه تجربه نشان داده است که نصب دوربین و اعمال کنترل‌های ترافیکی نقش مهمی در کاهش تصادفات دارد، افزود: به‌عنوان نمونه، در پل سرباز گمنام به دلیل وجود دوربین ثبت تخلف، آمار تصادفات منجر به فوت به حداقل رسیده است، اما در پل فرهنگ چنین تمهیداتی اجرا نشده و همین مسئله باعث وقوع حوادث مرگبار شده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر زنجان تأکید کرد: حتی یک فوتی نیز برای مدیریت شهری قابل‌قبول نیست و باید اقدامات فوری در این نقطه انجام شود.

این عضو شورای اسلامی شهر زنجان ادامه داد: از شهرداری زنجان باید تشکر کرد که امسال با نرده‌کشی در بزرگراه ۲۲ بهمن و کمربندی جنوبی خیام، فوتی‌های این مسیر را ۵۰ درصد کاهش داد که این کار برای حفظ جان شهروندان و اقدامات ترافیکی انجام شد.

وی با تاکید بر اینکه همچنان مشکل فوت شهروندان در محدوده پل کوی فرهنگ وجود دارد، از شهردار خواست، با اقدامات بسیجی و جهادی برای آشکارسازی، ایجاد موانع و مناسب‌سازی ناحیه اقدام کند تا دیگر در این نقطه شاهد فوت هیچ شهروندی نباشیم.

رییس کمیسون حمل و نقل شورای شهر زنجان ادامه داد: موضوع تخریب و نوسازی پل فرهنگ در دستور کار قرار گرفته است و انتظار می‌رود با همکاری کمیته فنی استان و شورای شهر، در آینده نزدیک شاهد حذف این نقطه حادثه‌خیز و صفر شدن تلفات جانی در این محدوده باشیم.