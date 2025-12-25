وزیر امور خارجه گفت: دستگاه دیپلماسی برای بازاریابی بین‌المللی و حمایت از صادرات محصولات فناورانه ایرانی به ویژه در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر متعهد است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید عباس عراقچی عصر پنجشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه تخصصی فناوری‌های سبز و انرژی‌های پاک در نمایشگاه بین المللی اصفهان اظهار داشت: پیشرفت‌های علمی صورت گرفته در استان اصفهان در زمینه انرژی‌های تجدید پذیر و جایگزینی سوخت‌های فسیلی با انرژی‌های پاک بسیار امیدبخش است.

وی ادامه داد: امروزه انرژی‌های تجدیدپذیر به یکی از اولویت‌های اصلی و مسائل روز جهان تبدیل شده‌اند و حضور فعال شرکت‌های ایرانی در این عرصه و دستیابی به فناوری‌های نوین در این حوزه، نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی کشور در رقابت‌های جهانی است.

رئیس دستگاه دیپلماسی کشور به موضوع ناترازی انرژی در داخل اشاره کرد و افزود: بهینه‌سازی و صرفه‌جویی در مصرف، راهکاری جدی برای مقابله با این چالش محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری مشترک بخش‌های دولتی و خصوصی در حوزه انرژی‌های پاک نویدبخش است و وزارت امور خارجه وظیفه خود می‌داند در مسیر انتقال فناوری و تقویت پیوند‌های علمی میان دانشگاه‌های ایران و مراکز معتبر بین‌المللی، بسترسازی لازم را انجام دهد.

عراقچی با ابراز خرسندی از توانمندی شرکت‌هایی که به مرحله صادرات رسیده‌اند، تأکید کرد: معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تمام توان خود را برای حمایت از این مجموعه‌ها به کار خواهد بست.

وی حمایت از حضور شرکت‌های فناور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، تسهیل ارتباط با شرکای خارجی و بازاریابی برای محصولات دانش‌بنیان را از جمله اقدام‌های اولویت‌دار این وزارتخانه برشمرد و گفت: این اقدام‌ها مسیر ورود کالا‌های باکیفیت ایرانی به بازار‌های جهانی هموارتر شود.

وزیر امور خارجه روز پنجشنبه در سفر یک روزه وارد اصفهان شد و در بدو ورود به فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، از سوی استاندار و جمعی از مسوولان بلندپایه استان مورد استقبال قرار گرفت.

این سفر در راستای هماهنگی و رایزنی با بدنه اجرایی و اقتصادی استان انجام شده و برنامه‌های متنوعی از جمله نشست با فعالان اقتصادی استان در اتاق بازرگانی، برگزاری جلسه با مجمع کارآفرینان، شرکت در جلسه شورای تأمین استان و حضور و سخنرانی در مراسم بزرگداشت استاد سید علی‌اکبر پرورش را شامل می‌شود.

افتتاح نمایشگاه تخصصی فناوری‌های سبز و انرژی‌های پاک اصفهان و بازدید از سالن اجلاس نیز در برنامه‌های این سفر یک‌روزه نیز قرار دارد.

این نخستین سفر وزیر امور خارجه دولت چهاردهم به استان اصفهان است.

منبع: ایرنا