در پی فرونشست قنات و ترکیدگی لوله آب در محله ۲۴ متری شهید چمران شهرستان بهارستان، عوامل اجرایی و مدیریت بحران شهرداری گلستان در محل حادثه حضور یافتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بی توجهی به قوانین ساخت وساز و رعایت نشدن حریم قنوات، علت بروز این حادثه بوده است. بررسی های اولیه نشان می دهد حریم این قنات که از استان البرز و شهرستان های شهریار، قدس و روستاهای اطراف سرچشمه گرفته و به بهارستان منتهی می شود.

در دهه های گذشته به دلیل ساخت و سازهای غیر اصولی و تجاوز به حریم قانونی، قنات دچار آسیب شده و پیامدهای آن به صورت فرونشست بروز کرده است.