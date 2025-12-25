در آستانه ششمین سالگرد شهادت سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، کاروان خانوادگی قهرمان من مشهد را به مقصد کرمان ترک کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر هیئت رزمندگان خراسان رضوی گفت: سفر معنوی این کاروان خودرویی خانوادگی به مدت ۱۰ روز طول می‌ کشد و ۱۸۰ نفر در این کاروان خانوادگی حضور دارند.

سیدحسن ذاکربن افزود: این کاروان قرار است با عبور از چند استان کشور، خود را به گلزار شهدای کرمان و مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی برساند و در مراسم ششمین سالگرد شهادت او حضور پیدا کند.

ذاکرین ادامه داد: مزار حاج قاسم سلیمانی در کرمان، هر سال در سالروز شهادتش، میزبان عاشقانی از سراسر ایران است؛ مردمی که او را نماد اخلاص، شجاعت و خدمت بی‌ منت می‌ دانند.

وی گفت: در قالب کاروان خانوادگی قهرمان من ۶۰ خودروی سواری به مقصد کرمان رهسپار شدند.