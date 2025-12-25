به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ حاجی مسعود هدایتی، پدر شهید والامقام مهرداد هدایتی، در سن ۸۲ سالگی در قائم‌شهر دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

پیکر پدر بزرگوار این شهید، روز گذشته چهارشنبه سوم دی‌ماه ۱۴۰۴ با حضور مردم مؤمن و قدرشناس تشییع و در گلزار شهدای روستای تلوک، امامزاده حسن عسکری(ع) به خاک سپرده شد.

شهید مهرداد هدایتی چهاردهم اسفند ۱۳۴۵ در شهرستان قائم‌شهر به دنیا آمد. پدرش کارگر و مادرش جان‌باجی نام داشت. وی دانشجوی دوره کارشناسی در رشته برق بود و به عنوان بسیجی در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور یافت.

این شهید والامقام بیست‌وهشتم دی‌ماه ۱۳۶۵ در منطقه شلمچه بر اثر اصابت ترکش گلوله توپ به ناحیه دست و پا به شهادت رسید.