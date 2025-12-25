عضو هیئت مدیره تولیدکنندگان فولاد دربرنامه میز اقتصاد گفت: کارخانه تولید گندله در کنار خلیج فارس ۴ ماهی است به دلیل مواد اولیه تعطیل شده، اما در همان نزدیکی، در بندر شهیدرجایی مقادیر زیادی کنسانتره صادر می‌شود.

به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صداوسیما، احسان دشتیانه عضو هیئت مدیره تولیدکنندگان فولاد اعلام کرد: تولیدکننده فولاد باید ارز خودش را با قیمت تالار اول بفروشد، اما مواد اولیه اش را از بازار آزاد بگیرد.

وی افزود: هر کیلو کنسانتره ۴ هزار و ۲۰۰ تومان صادر می‌شود، اما هر کیلو ۵ هزار و ۸۰۰ تومان هم به تولیدکننده فولاد فروخته نمی‌شد این یعنی اینکه سود دلال‌ها در نرخ تفاضل ارز نیمایی و آزاد است.

احسان دشتیانه گفت: چرا کنسانتره را ۵۰ درصد گرانتر به تولیدکننده داخلی می دهید؟ از هفته گذشته که فرمول جدید قیمت گذاری کنسانتره اعمال شده خرید تولیدکنندگان فولاد بیشتر شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد گفت: تمام کامیونها به سمت بندرعباس کنسانتره سنگ آهن می برند در حالیکه تولیدکننده داخلی توان تامین مواد اولیه را ندارد.