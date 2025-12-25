به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صداوسیما، تیم‌های استقلال خوزستان و ذوب‌آهن، آغازگر دیدارهای هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال بودند و از ساعت۱۷:۳۰ امروز در ورزشگاه شهدای فولاد اهواز به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با برتری دو بر صفر آبی‌های خوزستان خاتمه یافت.

ذوب‌آهن پس از۴ هفته تساوی پیاپی در هفته‌های گذشته بالاخره دروازه‌اش باز شد و با شکست اهواز را ترک کرد.

میثم صفاوری داوری این بازی را برعهده داشت که عارف رستمی از استقلال خوزستان را باکارت زرد جریمه کرد.