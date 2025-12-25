پخش زنده
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: مراسم محوری یومالله ۹ دی در مسجد انقلاب بجنورد رأس ساعت ۹ صبح برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در نشست هماهنگی بزرگداشت سالروز ۹ دی (روز بصیرت و میثاق امت با ولایت) برنامههای این روز در استان، تشریح و فعالیتهای فرهنگی و تبلیغاتی نهادهای مرتبط بررسی شد
محمدی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفت: سخنران مراسم ۹ دی در بجنورد رئیس سازمان عقیدتی ارتش است
این برنامه با حضور مردم ولایتمدار و بصیر استان خراسان شمالی برگزار میشود و همزمان در تمامی شهرستانهای استان نیز برنامههای ویژه با حضور سخنرانان اجرا خواهد شد.