از جمله شبهای بزرگ و با عظمت ماه رجب شب جمعه اول این ماه است که لیله الرغائب نام دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،لیله الرغائب یا شب آرزوها شبی است که در آن عطا و بخشش خدا بسیار است و بندگان با رو آوردن به بارگاه خدا و خشوع در برابر بزرگی خدا، شایسته دریافت انعام ، عطا و بخشش بیکران خدا میشوند.
لیلهالرغائب شبی است که درهای استجابت بر روی آرزوها و نیایشهای ما گشوده میشود و فرصتی گرانقدر است تا با فرستادن صلوات و اهدای ثواب یاد عزیزان از دسترفته را زنده کنیم و برای آنان طلب آمرزش و رحمت کنیم.
در این شب مسلمانان با تضرع و خشوع و با هزاران امید و آرزو دست به درگاه الهی برمیدارند و آرزوهای خود را از قلبها بر زبانها جاری میسازند باشد که حق تعالی، نجوای آنان را شنیده و عنایت خویش را شامل حال بندگانش کند.
مستحب است در این شب به خاطر عظمتی که در آن است دعاهای زیادی خوانده شود، این شب نسبت به فرصتهای دیگر در این ماه شاخص شده و اجابت دعا در این شب بیشتر است و به نوعی چون شب اجابت دعا است میتوان گفت شب رسیدن به آرزوهاست و از این جهت در بین مردم به شب آرزوها مرسوم و رایج شده است.