به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در آیین اختتامیه دهمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر که امروز در اهواز و در یازده محور برگزار شد هنرمندان شبکه آبادان با کسب پنج عنوان برتر خوش درخشیدند.

در بخش سیما امیرحسین افتخاری با مستند تلویزیونی الف مثل اربعین عنوان مستند برتر را از آن خود کرد.

در بخش صدا و رشته پادپخش مهرداد معماری مقام اول و سید صالح رایگانی عنوان قابل تقدیر جشنواره را کسب کردند.

در بخش فضای مجازی نیز احسان بینا و مجتبی ناصری با دو اثر موشن گرافی به ترتیب اول و دوم شدند.

شعار سال، دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه، مکتب شهید سلیمانی، دستاورد‌های انقلاب اسلامی، سبک زندگی ایرانی اسلامی و اربعین امام حسین از جمله محور‌های این جشنواره هستند.