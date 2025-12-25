معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت در بازدید از واحد‌های تولیدی شهرستان ری، وجود موانع در سهمیه مواد اولیه پتروشیمی و تخصیص سهمیه ارزی را چالش اصلی واحد‌های تولیدی این منطقه عنوان کرد.

اصلاح پروانه بهره برداری و تامین مواد اولیه پتروشیمی، چالش اصلی واحد‌های تولیدی

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ در راستای سیاست‌های حمایتی دولت برای رفع موانع تولید و بررسی مستقیم مسائل و مشکلات واحد‌های صنعتی صفدری معاون امور صنایع، به همراه رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت اسلامشهر، امروز با حضور در شهرک صنعتی شهرستان ری از سه واحد تولیدی بازدید کردند.

نخستین بازدید از واحد تولیدی میراب تولیدکننده شیرآلات صنعتی با ظرفیت اشتغال حدود ۴۰۰ نفر بود

مهم‌ترین چالش این واحد، مشکل اصلاح پروانه بهره‌برداری عنوان شد که مسئولان حاضر ضمن استماع توضیحات مدیران، دستور لازم برای پیگیری و تسریع در رفع این مشکل را صادر کردند.

همچنین واحد ثنا نور سبحان، تولیدکننده تلویزیون و محصولات LED، دیگر مقصد این بازدید بود. مدیران این مجموعه، مشکل اصلی خود را در زمینه تخصیص سهمیه ارزی مطرح کردند که مقرر شد موضوع از طریق مراجع ذی‌ربط در سطح استانی و ملی پیگیری شود.

در ادامه، بازدید از یک واحد تولیدکننده محصولات پلاستیکی انجام شد.

این واحد با مشکلاتی در دریافت سهمیه مواد اولیه پتروشیمی مواجه است که به گفته مسئولان، بررسی و هماهنگی لازم برای رفع این مانع در دستور کار قرار خواهد گرفت.

صفدری معاون امور صنایع در حاشیه این بازدید با تأکید بر اهمیت حمایت از تولیدکنندگان، افزود: «حضور میدانی در واحد‌های صنعتی و شنیدن مشکلات از نزدیک، نقش مؤثری در تصمیم‌گیری‌های دقیق و تسهیل فرآیند تولید دارد.»

وی اضافه کرد: «رفع موانع تولید، حفظ اشتغال موجود و تقویت توان تولیدی کشور از اولویت‌های اصلی اداره کل صمت است.»

این بازدید‌ها در چارچوب برنامه‌های مستمر اداره کل صمت تهران و شهرستان‌ها برای حمایت از واحد‌های تولیدی و تقویت بخش صنعت منطقه ادامه خواهد داشت.