به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سخنگوی عملیات سازمان آتش‌ نشانی مشهد گفت: حادثه برخورد یک دستگاه وانت بار به جدول حاشیه بزرگراه شهید چراغچی در ساعت ۴:۲۵ بامداد امروز به مرکز فرماندهی ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله نیروهای ایستگاه‌ های ۳۸، ۷ و ۵۳ آتش نشانی به محل اعزام شدند.

آتشپاد دوم حسن نجمی افزود: در این حادثه راننده‌ حدودا ۵۰ ساله به دلیل شدت ضربه در خودرو محبوس شده بود و جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: با تلاش آتش‌ نشانان، پیکر متوفی از خودرو خارج و تحویل مراجع قانونی شد.

آتشپاد دوم نجمی در پایان بار دیگر به رانندگان هشدار داد: رعایت سرعت مجاز و احتیاط در رانندگی، به ویژه در ساعات پایانی شب و بامداد، تنها راه جلوگیری از چنین حوادث تلخی است.