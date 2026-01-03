طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴، بیش از ۱۸ هزار بازرسی صنفی انجام و ۲ هزار و ۷۳۵ پرونده به ارزش بیش از ۲۲۰۰ میلیارد ریال تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان زنجان؛ معاون نظارت بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان گفت: طی ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ بیش از ۱۸ هزار بازرسی در واحد‌های صنفی انجام شده که نتیجه آن تشکیل ۲ هزار و ۷۳۵ پرونده با ارزش ریالی بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۶۴ درصدی در بازرسی‌ها و ۳۴ درصدی در تشکیل پرونده‌ها را نشان می‌دهد.

حسین منصوری افزود: ارزش ریالی کشفیات نیز نسبت به سال گذشته رشد چشمگیری داشته و از ۳۶۱ میلیارد ریال به بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال رسیده و این آمار بیانگر جدیت دستگاه‌های نظارتی در برخورد با تخلفات و قاچاق کالا در استان زنجان است.

وی با اشاره به لزوم ثبت قیمت‌ها در سامانه ۱۲۴، اظهار داشت: واحد‌های تولیدی موظف هستند پیش از هرگونه افزایش قیمت، اطلاعات را در سامانه ثبت کرده و تأییدیه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان را دریافت کنند. متأسفانه برخی واحد‌ها بدون رعایت این الزام اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند.

منصوری همچنین به موضوع قیمت شیر اشاره و تصریح کرد: قیمت مصوب این فراورده ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان توسط جهاد کشاورزی اعلام شده است، اما برخی واحد‌های نامدار این نرخ را رعایت نمی‌کنند.

وی درباره شکایات مردمی، ادامه داد: شکایات از سه طریق سامانه ۱۲۴، تماس تلفنی و مراجعه حضوری دریافت می‌شود. در سال جاری تاکنون پنج هزار و ۱۰۴ مورد شکایت حضوری و تلفنی ثبت و بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ تخلف رسیدگی و پرونده تشکیل شده است.