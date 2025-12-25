پخش زنده
قرارگاه جهادی درمانی سجادیه مازندران با هدف ارائه خدمات سلامت رایگان در روستای خودنکلا شهرستان محمودآباد مستقر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ قرارگاه جهادی درمانی سجادیه مازندران – بابل به مسئولیت دکتر دنیاگرد، با هدف ارائه خدمات سلامت رایگان در روستای بزرگ خودنکلا از توابع شهرستان محمودآباد مستقر شد.
این قرارگاه با حضور تیم کامل درمانی شامل بیناییسنجی و اهدای عینک رایگان، دندانپزشکی عمومی و اطفال، پزشک عمومی، پزشکیار و تیم دستیاری، پایش سلامت، داروخانه و خدمات ویژه سلامت بانوان، به ارائه خدمات درمانی به اهالی منطقه پرداخت.
خدمات این قرارگاه به اقشار عمومی دهکهای یک تا چهار و مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) دهکهای یک تا پنج شهرستان اختصاص داشت و با تجهیزات کامل و آمادگی کامل تیم جهادی اجرا شد.
هدف از اجرای این برنامه جهادی، ارتقای سطح سلامت جامعه، حمایت از اقشار کمبرخوردار و تسهیل دسترسی عادلانه به خدمات درمانی عنوان شده است.
این اقدام با استقبال گسترده مردم روستای خودنکلا و مناطق اطراف همراه بود.